Coronavirus, consigliere Trump litiga con Fauci su farmaco anti-malaria

Foto AFP

Un'accesa lite ha avuto luogo nella Situation Room della Casa Bianca riguardo all'efficacia del farmaco anti-malaria, l'idrossiclorochina, nella cura del Covid19. Secondo le ricostruzioni fatte da Axios e dalla Cnn, protagonista della lite è stato il consigliere di Donald Trump per il Commercio, Peter Navarro, che si è presentato alla riunione con un fascicolo contenente a sua detta le prove che il farmaco, che Trump da giorni continua a sostenere, funziona contro il coronavirus.

"Di che cosa stai parlando?", avrebbe detto, secondo fonti informate, a questo punto Anthony Fauci, l'eminente virologo diventato il volto della risposta della Coronavirus Task Force - alla quale non appartiene Navarro - che, come altri consiglieri scientifici, ha sempre invitato alla cautela riguardo a questo farmaco, ribadendo che non vi sono dati scientifici sufficienti ad avvalorarne l'efficacia.

Di fronte alla domanda dello scienziato, Navarro sarebbe andato su tutte le furie accusando, tra l'altro, Fauci di essersi opposto all'iniziale limitazione dei viaggi con la Cina, cosa che ha confuso molti nella stanza, visto che il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases era uno dei pochi che allora era d'accordo con la decisione del presidente Trump. Alla Casa Bianca - riferisce ancora la Cnn - non si sono molto stupiti dell'esplosione di Navarro che è solito a questi comportamenti, e si sottolinea che Fauci continua ad avere un buon rapporto con Trump ed il vice presidente Mike Pence.