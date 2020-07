Coronavirus, in Iran superati i 60mila contagi e 3.739 morti

(AFP)

Sono 60.500 i casi di coronavirus registrati in Iran dall'inizio dell'emergenza. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Sanità di Teheran, dando notizia di altri 2.274 contagi nelle ultime 24 ore. Il portavoce ha anche dichiarato che a causa del Covid-19 136 persone sono morte da ieri per un totale di 3.739. Al momento, inoltre, sono oltre 24mila le persone guarite, mentre 4.083 sono ricoverate in condizioni critiche.