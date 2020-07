Coronavirus, Johnson: "In ospedale per test di routine"

Vigilanza davanti all'ospedale St. Thomas

"La scorsa notte, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni controlli di routine in quanto ho ancora sintomi di coronavirus. Sono di buon umore, resto in contatto con il mio team e lavoriamo insieme per combattere questo virus e proteggere tutti". Lo ha scritto in un tweet il primo ministro britannico, Boris Johnson, rassicurando sulle sue condizioni di salute. "Vorrei ringraziare tutto il brillante staff dell'Nhs (il sistema sanitario britannico, ndr) che si prende cura di me e degli altri in questo momento difficile. Siete il meglio del Paese", ha aggiunto Johnson in un altro tweet. Il primo ministro ha quindi ribadito il suo appello alla popolazione a "restare in casa per proteggere l'Nhs e salvare vite".

Boris Johnson è "ancora a capo" del Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, rispondendo ad una domanda sulle condizioni di salute del premier, nel corso del quotidiano briefing alla stampa. Johnson, ha detto Raab, ha trascorso una "notte confortevole" in ospedale. Secondo la consuetudine costituzionale britannica, è il ministro degli Esteri che potrebbe subentrare alla guida del governo in caso di impedimento del premier. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il Chief Medical Officer Chris Whitty, il principale consulente sanitario del governo, che si è rifiutato di rispondere alla domanda se il premier Johnson fosse in questo momento affetto da polmonite a causa del Covid-19. "E' una questione che riguarda lui e i suoi medici, non ne discuterò, non ho i dettagli, né dovrei averli", ha detto il professor Whitty. Quanto alle misure di contenimento in vigore e alla loro durata, Whitty ha detto che è "troppo presto" per trarre delle conclusioni. Una "discussione seria" sulla fine delle restrizioni, ha spiegato, potrà essere fatta solamente quando sarà raggiunto il picco del contagio.