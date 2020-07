Coronavirus, in Spagna 637 vittime in 24 ore: bilancio supera i 13.000 morti

(Afp)

La Spagna conta 637 morti con coronavirus in 24 ore. Il bilancio sale così a 13.055 vittime, come confermano i dati diffusi dal ministero della Sanità di Madrid. I casi diagnosticati di Covid-19 sono ormai 135.032, ben più dei 128.948 confermati ieri in Italia, e sono 6.931 le persone che in Spagna sono ricoverate in terapia intensiva. I dati ufficiali parlano anche di 40.437 persone guarite. Il giornale El Pais sottolinea come l'ultimo bilancio giornaliero sia il più basso dal 24 marzo.

Sono più di 19.400 gli operatori sanitari contagiati, ha confermato María José Sierra del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie. Durante una conferenza stampa, Sierra ha spiegato che è guarito circa il 20% degli operatori contagiati. Si attendono dati più precisi, ma nel frattempo la Sierra ha anche sottolineato come "la gran parte" delle persone contagiate sia a casa, mentre circa il 10% è in ospedale o è stato ricoverato.