Torte a forma di carta igienica, gelataio italiano spopola in Germania

(Fotogramma/Ipa)

Torte gelato a forma di rotolo di carta igienica. L'idea è venuta ad un gelataio italiano della città tedesca di Rastatt, nel Baden Wuertemberg. Costretto a chiudere il negozio a causa delle misure contro il coronavirus, Pino Cimino ha provato a lanciare un prodotto ironico, strizzando l'occhio alle razzie di carta igienica nei supermercati.

L'idea è stata subito un successo. Il 38enne Cimino ha cominciato preparando 65 torte al giorno, ma ormai fa fatica a stare dietro all'ondata di prenotazioni, tutte rigorosamente via telefono, cui segue la consegna. Volevo regalare "un po' di allegria", ma l'idea "è stata la mia salvezza", ha confidato il gelataio. Ogni torta pesa circa due chili e basta per otto-dieci persone. Comunque, dato che le cene conviviali sono ormai bandite, i resti si possono conservare in freezer. All'esterno la torta è sempre bianco crema, ma per il ripieno si possono scegliere altri gusti.