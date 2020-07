Coronavirus, altri 743 morti in Spagna: sono quasi 14mila

(Afp)

Ancora un bilancio triste per la Spagna che fa i conti con l'emergenza coronavirus. Gli ultimi dati del ministero della Sanità parlano di un totale di 13.798 vittime, 743 morti nelle ultime 24 ore rispetto ai 637 decessi segnalati ieri.

Secondo quanto scrive 'El pais', comunque, il martedì i numeri sono sempre più alti rispetto agli altri giorni perché vengono aggiunti i dati inviati il lunedì sera dalle autorità locali relativi al weekend.

I casi confermati di Covid-19 sono 140.510, più che in Italia (132.547 secondo i dati diffusi ieri), e sono 7.069 le persone ricoverate in terapia intensiva. Aumenta anche il numero delle persone guarite: ad oggi sono 43.208, ben 2.771 in più rispetto ai dati comunicati ieri dal ministero della Sanità di Madrid.