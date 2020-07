Coronavirus, oltre 6100 morti in Gb

(Afp)

Le autorità sanitarie britanniche hanno diffuso un ulteriore aggiornamento sui contagi e le vittime dell'epidemia di coronavirus. Il bilancio giornaliero vede altri 786 decessi, portando il totale (alle 17 del 6 aprile) a 6.159 morti. Alle 9 di stamattina erano stati effettuati test su 213.181 persone, con 55.242 casi positivi. Nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 14.006 test.

La Bbc, in possesso di dati interni alle carceri riguardanti Inghilterra e Galles, riferisce che è salito a sette il numero dei detenuti morti a causa del coronavirus. In totale sono 107 i detenuti positivi a Covid-19. Per quanto riguarda gli agenti di polizia penitenziaria, ne sono risultati positivi 19.