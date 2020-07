Coronavirus, portavoce di Trump lascia l'incarico

(Fotogramma)

In piena emergenza coronavirus, quando la comunicazione è più importante che mai, lascia il suo incarico la portavoce di Donald Trump, Stephanie Grisham. In carica da otto mesi, la Grisham non aveva mai organizzato un briefing con i giornalisti, limitandosi a concedere interviste a media favorevoli al presidente americano. Per il momento non è stato scelto il suo successore.

Fedelissima di Trump, al suo fianco già in campagna elettorale nel 2016, la Grisham era arrivato alla Casa Bianca come portavoce della first lady Melania, carica che ha sempre mantenuto e che ora continuerà a ricoprire. Non ha mai fatto parte della cerchia più stretta di consiglieri di Trump, né è mai apparsa al fianco del presidente nelle sue quasi giornaliere conferenze stampa fiume sul coronavirus.

L'uscita di scena della Grisham potrebbe essere legata all'arrivo del nuovo capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows che, a quanto scrive il Washington Post, starebbe valutando di riprendere la pratica di regolari briefing con la stampa. La Grisham non aveva mai sentito il bisogno di farli: l'ultimo risale al marzo 2019, quando c'era ancora Sarah Sanders. Ai giornalisti che le rimproveravano scarsa trasparenza, la Grisham aveva risposto su Twitter il 31 marzo che Trump "è il presidente più accessibile della storia" e risponde direttamente ai giornalisti durante le conferenze stampa sull'emergenza Covid.