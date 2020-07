Harry e Meghan, il loro brand si chiamerà Archewell

(Afp)

Si chiamerà Archewell il nuovo brand che Harry e Meghan intendono lanciare nella loro futura vita fuori dalla famiglia reale britannica. A scoprirlo sono stati i media britannici, ma i Sussex hanno confermato la notizia spiegando che il marchio deriva dal greco arche, "fonte di azione", che già aveva ispirato la scelta del nome del figlio Archie.

In base alla domanda di marchio registrato depositata negli Stati Uniti da Meghan e Harry, la coppia sta pensando ad un vasta gamma di attività che va dalle attività benefiche, alla creazione di siti web, la produzione di film, libri, riviste e show televisivi, ma anche la vendita di oggetti e vestiti, senza dimenticare l'organizzazione di premi per entità ed individui che si sono distinti in campo benefico.

Dopo aver scelto di abbandonare i doveri reali, Harry e Meghan hanno dovuto rinunciare al brand SussexRoyal, per decisione della regina Elisabetta. La richiesta di registrazione del nuovo marchio presentata il 3 marzo a Beverly Hills offre una prima indicazione sui loro piani futuri, ora che le loro funzioni reali sono cessate. Da Los Angeles, dove ora si trovano, la coppia ha confermato le rivelazioni apparse per prime sul Daily Telegraph, ma ha chiarito che l'epidemiadi coronavirus ritarderà i tempi. "Come tutti il nostro focus è ora sostenere gli sforzi contro la pandemia del coronavirus", si legge nel comunicato diffuso da Harry e Meghan, in cui si spiega che Archewell verrà lanciato quando sarà "il momento giusto".