Burioni: "Con dimissioni Ferrari Europa perde mente brillantissima"

"L'Europa perde una mente brillantissima. Peccato". Così il virologo Roberto Burioni commenta con un tweet la decisione dello scienziato Mauro Ferrari di dimettersi dall'incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca, che ha bocciato la sua proposta di finanziare un progetto europeo contro Covid-19.

"Mi spiace ma in una emergenza planetaria come questa non reagire come necessario per preservare vecchi schemi (che possono avere funzionato bene ma che sono diventati improvvisamente obsoleti) è un errore gravissimo. Questa è la mia opinione", scrive ancora Burioni, interagendo con gli utenti sull'argomento.