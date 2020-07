Coronavirus, Francia: 541 morti in un giorno

Foto AFP

Negli ospedali francesi sono stati registati oggi 541 decessi a causa del coronavirus, portando a 10.869 il numero totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia in Francia. I decessi di oggi, a causa di un problema informatico, non comprendono quelli avvenuti nelle residenze per anziani. Lo ha reso noto il direttore generale del ministero della Sanità, Jérôme Salomon, secondo cui al momento si contano 30.375 persone ricoverate, di cui 7148 sono gravi. I guariti sono 21.254.