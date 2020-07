Coronavirus, "non è ancora picco in Europa: presto per revoca misure"

(Afp)

"Nonostante le prime evidenze, da parte di Italia e Austria, che il numero di casi e decessi" da coronavirus Sars-CoV-2 "stia diminuendo, al momento non esiste alcuna indicazione a livello Ue/Eea (Spazio economico europeo) del raggiungimento del picco dell'epidemia". Lo spiega il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), che ha pubblicato una nuova valutazione del rischio Covid-19 per Ue/Eea e Regno Unito.

Sebbene "di recente, in alcuni Paesi Ue/Eea, il numero di nuovi casi e nuovi decessi segnalati quotidianamente sembra essere leggermente diminuito", osserva l'Ecdc, "molti Paesi dell'area stanno attualmente testando solo casi gravi o ospedalizzati, pertanto questi trend devono essere interpretati con cautela". In generale, ammonisce l'organismo europeo, "sulla base delle prove disponibili, è attualmente troppo presto per iniziare a revocare tutte le misure di distanziamento fisico e comunitario nell'Ue/Eea e nel Regno Unito. Prima di prendere in considerazione la revoca di qualsiasi misura, gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di sistemi avanzati di test e sorveglianza basati sulla popolazione e ospedalieri, per informare e monitorare le strategie di escalation/de-escalation e valutare le conseguenze epidemiologiche".