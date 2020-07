Coronavirus, Oms: in Africa superati i 10.000 casi e i 500 morti

(Afp)

"Il numero di casi confermati di Covid-19 in Africa è salito a oltre 10.000, con più di 500 morti. Il virus è stato lento nel raggiungere il continente rispetto ad altre parti del mondo, ma l'infezione è cresciuta esponenzialmente nelle ultime settimane e continua a diffondersi". E' l'allarme lanciato da Matshidiso Moeti, direttore regionale per l'Africa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

"Covid-19 - afferma in una nota Moeti - ha il potenziale non solo di provocare migliaia di morti, ma anche di scatenare devastazioni economiche e sociali. La sua diffusione oltre le principali città significa l'apertura di un nuovo fronte nella nostra lotta contro questo virus".

In Africa il virus è giunto attraverso viaggiatori di ritorno da hotspot in Asia, Europa e Stati Uniti: il primo caso è stato registrato in Egitto il 14 febbraio. Da allora un totale di 52 Paesi hanno segnalato casi. Inizialmente i casi erano limitati alle capitali, ora un numero significativo di Paesi in Africa sta segnalando casi in più province. "Questo richiede una risposta decentralizzata, adattata al contesto locale", chiede Moeti.

"L'Africa - aggiunge Ahmed Al-Mandhari, direttore regionale dell'Oms per il Mediterraneo orientale - ha ancora l'opportunità di ridurre e rallentare la trasmissione delle malattie. Tutti i Paesi devono accelerare e ampliare rapidamente una risposta globale alla pandemia, con un'opportuna combinazione di misure comprovate di sanità pubblica e di allontanamento fisico".