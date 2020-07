Coronavirus, aiuti da Egitto: "Fiducia in capacità Italia sconfiggere epidemia"

Immagine di repertorio (Afp)

''L'ambasciatore egiziano in Italia, Hisham Badr, a nome del popolo egiziano esprime la sua sincera commozione per le espressioni di amicizia e ringraziamento che sono state espresse dal governo e dal popolo italiano rappresentato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'arrivo del carico egiziano di dispositivi medici sabato scorso 4 aprile 2020''. E' quanto si legge in una nota dell'ambasciata del Cairo a Roma.

''Il governo egiziano guidato dal presidente Abdel Fattah al Sisi, a seguito della telefonata intercorsa con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte il giorno 3 aprile 2020, aveva infatti già stabilito di inviare in Italia due aerei militari da carico appartenenti alle Forze Armate egiziane che consegnassero i dispositivi medici più necessari all'Italia per aiutare e supportare i comprensivi sforzi del governo italiano a superare questa crisi, aiutando a mitigare gli effetti di questa pandemia per la popolazione italiana amica'', prosegue il testo.

Il carico è stato consegnato da Hala Zayed, ministro egiziano della Salute e della Popolazione, che ha definito ''il nostro gesto un messaggio all’Italia, che possa superare questo momento difficile il prima possibile. Noi siamo fiduciosi nella capacità del popolo e del governo italiano di sconfiggere questa epidemia e tornare il più presto alla vita normale''.

Nel dettaglio, tra gli aiuti ''mascherine facciali, tute protettive, così come tonnellate di materiali sanitari chimici prodotti in Egitto'', spiega la nota. ''Questo carico è un messaggio di solidarietà e amicizia, come ha detto il presidente al Sisi al presidente del Consiglio Conte durante la telefonata di venerdì scorso'', ricordando che al Sisi ha espresso le sue condoglianze e la sua solidarietà al governo e al popolo italiano.

''L'Egitto ha tradotto questa solidarietà essendo disponibile a fornire qualsiasi aiuto che viene richiesto dall’Italia. Questo è anche un messaggio di amicizia tra il popolo egiziano e quello italiano che sono stati sempre vicini non solo geograficamente perché si affacciano sulle sponde del Mediterraneo, ma perché sono stati sempre vicini con i cuori. Il popolo egiziano non ha mai dimenticato che il popolo italiano è stato sempre vicino e solidale con l’Egitto, per questo oggi è compito dell’Egitto essere vicino all’Italia in questo momento di crisi'', ha detto l'amnasciatore egiziano in Italia.