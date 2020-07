Coronavirus, in Olanda quasi 2400 morti

(Foto Afp)

E' salito a 2.396 il numero delle persone che sono morte dopo aver contratto il coronavirus in Olanda, 148 nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto le autorità sanitarie olandesi, spiegando che 1.213 persone si sono ammalate in un giorno, portando così a 21.762 il totale dei contagiati. Tra questi, 1.424 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 250 le persone guarite, tra cui una donna di 107 anni. Finora le autorità sanitarie olandesi hanno condotto 101.534 test per verificare l'eventuale contagio.