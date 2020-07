Coronavirus, Parigi: "Siamo ancora nel cuore della crisi"

(Afp)

La Francia è ancora al culmine della pandemia da Coronavirus. A chiarirlo, sottolineando che la crisi "non è alle nostre spalle" malgrado la flessione nel numero di ricoveri in rianimazione è stata la portavoce del governo di Parigi, Sibeth Ndiaye. Emmanuel Macron, che si rivolgerà questa sera alla nazione "ricorderà le sfide della crisi che stiamo vivendo e che non è alle nostre spalle", ha dichiarato intervenendo su FranceInfo.

"E' una cosa che bisogna dire con molta forza perché anche se il numero degli ingressi in rianimazione rallenta, il che testimonia forse una frenata nella diffusione della malattia, siamo ancora nel cuore di questa epidemia". L'ultimo bilancio fornito dal ministero della Sanità di Parigi parlava di 10869 morti e circa 82mila casi confermati.