Coronavirus, più di 12mila morti in Francia

I morti in Francia per il coronavirus sono arrivati a 12.210, di cui 424 sono deceduti ieri in ospedale. Lo ha reso noto il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, sottolineando che per la prima volta si assiste a un calo dei ricoverati in rianimazione. Oggi sono 7.066, ovvero 82 meno di ieri.

I guariti sono 23mila, di cui 2mila nelle ultime 24 ore. Al momento vi sono 30.767 persone ricoverate in ospedale, di cui 3mila ammesse nelle ultime 24 ore.