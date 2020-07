Coronavirus, 9 vittime under 20 negli Usa: l'analisi del Washington Post

(Afp)

Almeno 759 vittime del coronavirus negli Usa avevano meno di 50 anni. Nove, in particolare, avevano meno di 20 anni. E' il quadro che il Washington Post prova a delineare mentre gli Stati Uniti provano ad arginare la diffusione del covid-19. "Per i giovanissimi -persone di età inferiore ai 20 anni- la morte è estremamente rara. Ma succede: il Post ha identificato 9 casi del genere", si legge nell'edizione online del quotidiano. "Il Post ha individuato almeno 45 decessi tra persone tra 20 e 30 anni, almeno 190 decessi tra 30 e 40 anni e almeno 413 tra persone di almeno 40 anni". I numeri reali "probabilmente sono più alti. Non tutti gli stati forniscono dati dei decessi divisi per fasce di età. Alcuni, come New jersey e Texas, hanno fornito cifre su richiesta. Altri, come la California, non lo hanno fatto". Il quadro più inquietante riguarda 9 New York: secondo i dati aggiornati all'8 aprile, nella città sono morte 6 persone di età inferiore ai 20 anni, 33 tra i 20 e i 30 anni, 118 tra i 30 e i 40. Ben 265 vittime, invece, avevano tra 40 e 50 anni.