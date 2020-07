L'incendio vicino a Chernobyl ancora non è spento

(Afp)

Gli oltre 300 pompieri intervenuti per domare l'incendio divampato sabato nella Zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl non sono ancora riusciti a domare le fiamme. Un inverno particolarmente secco, senza neve e pioggia, e i forti venti hanno ostacolato il loro lavoro in questi giorni.

Le autorità, che nei giorni scorsi hanno via via aumentato, fino a raddoppiarlo, il numero dei vigili del fuoco dispiegati, dall'inizio della settimana non precisano quanto sia estesa la zona ancora interessata dalle fiamme, e neanche il livello di radioattività misurato localmente.

L'agenzia per le emergenze si limita ad assicurare che i livelli sono accettabili. Ed è l'unica comunicazione dopo che lo scorso fine settimana un funzionario del ministero dell'ambiente, Egor Firsov, aveva denunciato un picco di radioattività pari a 16 volte il normale.