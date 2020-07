Melania Trump a Laura Mattarella: "Gli americani sono al vostro fianco"

(Afp)

La first lady Melania Trump ha avuto un colloquio con Laura Mattarella, figlia del capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla quale ha espresso le sue "sentite condoglianze per i tanti italiani che hanno perso la vita a causa del coronavirus". Lo riferisce la Casa Bianca, riportando che la first lady ha anche "espresso ottimismo e speranza che la tendenza positiva in Italia continui". Melania Trump ha quindi sottolineato che "il popolo americano è al fianco del suo alleato, compreso l'invio di 100 milioni di dollari di aiuti, con la speranza che nelle prossime settimane si possa sconfiggere la pandemia".