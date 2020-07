Sanchez avverte: "Senza solidarietà l'Ue è in pericolo"

(Afp)

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha lanciato un avvertimento alla Ue, a rischio disintegrazione, a suo giudizio, se non saprà fronteggiare in maniera unitaria l'emergenza coronavirus. "La Ue è in pericolo senza solidarietà", ha detto Sanchez intervenendo in Parlamento. La Spagna fa parte, insieme all'Italia, del fronte dei Paesi che chiedono l'istituzione di eurobond per fronteggiare la crisi economica innescata dalla pandemia. Un fronte al quale finora si oppongono la Germania, l'Olanda e altri Paesi del Nordeuropa.