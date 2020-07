Usa, il primo sondaggio dà Biden in vantaggio di 4 punti su Trump

Se si votasse oggi per le presidenziali Joe Biden batterebbe Donald Trump con un vantaggio di 4 punti. E' quanto registra il sondaggio della Monmouth University, il primo dopo che il ritiro dalle primarie annunciato ieri da Bernie Sanders ha lasciato l'ex vice presidente come l'unico sfidante del presidente in carica.

Secondo il poll, il 48% degli intervistati ha dato la sua preferenza per Biden ed il 44% per Trump, con una forbice così ristretta, in un sondaggio che ha il 3,6% di margine di errore, che il risultato viene considerato di fatto un testa a testa. Un cinque per cento degli intervistati ha dato la preferenza ad un indipendente, mentre vi è ancora un 3% di indecisi.

Per quanto riguarda il coronavirus, il 31% degli intervistati afferma che la risposta di Trump alla crisi renderà la sua rielezione meno probabile, mentre un 27% pensa che l'aiuterà.

Ma in generale il 36% ritiene che la risposta alla pandemia non avrà un effetto sulla rielezione. Infine, il poll registra un peggioramento del gradimento per Trump: ora il 50% disapprova il suo operato, il mese scorso era il 49%, e il 42% lo approva, il mese scorso era il 46%.

Mentre il giudizio su Biden appare spaccato: il 41% positivo ed il 42% negativo. Rispetto allo scorso febbraio l'ex vice presidente registra una netta diminuzione di chi ha un giudizio negativo, allora al 53%, mentre praticamente quello positivo rimane invariato, era al 40%.