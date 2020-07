Coronavirus, Bolsonaro contestato mentre compra ciambelle

Foto Fotogramma

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato contestato ieri sera a Brasilia mentre acquistava una ciambella in una panetteria. "Vai a casa" e "Bolsonaro via" gli hanno urlato alcune persone dagli appartamenti vicini al locale dove si era recato, altre - come mostra il video diventato virale - hanno suonato pentole e coperchi in segno di disapprovazione.

Nelle scorse settimane Bolsonaro non ha nascosto le sue perplessità nei confronti delle misure di contenimento anti-coronavirus, sostenendo che rischiano di mettere in ginocchio il Brasile dal punto di vista economico. All'inizio dell'emergenza il presidente aveva definito il coronavirus una "leggera influenza" per poi rivedere le sue posizioni davanti alla crescita dei decessi per Covid-19, arrivati quasi a mille, e degli oltre 17mila contagi.