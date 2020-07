Coronavirus, il padre di Boris Johnson: "Deve stare a riposo"

Foto Ipa/Fotogramma

Boris Johnson "deve stare a riposo". Parla Stanley Johnson, padre del premier britannico che ieri è uscito dal reparto di terapia intensiva del ST Thomas' Hospital di Londra dove era stato ricoverato lunedì in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute a causa del coronavirus. Al programma Today di Bbc Radio 4, il padre di 'BoJo' si è detto sollevato ed "estremamente grato" a medici e infermieri dopo il trasferimento del premier in reparto. "Deve stare a riposo" per riprendersi, ha affermato, aggiungendo che dovrebbe esserci un "periodo di recupero" prima che il premier torni a Downing Street.