Coronavirus, in Spagna 605 morti in 24 ore

Sono 605 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 in Spagna nelle ultime 24 ore, portando così a 15.843 il totale dei decessi. Lo rende noto il ministero della Sanità spagnolo. Si tratta del numero di vittime giornaliero più basso dal 24 marzo.

Sono invece 157.022 le persone contagiate in Spagna, con un aumento di 4.576 nelle ultime 24 ore. Anche per la percentuale dei contagi si registra una riduzione del tasso di crescita, ovvero il 3 per cento rispetto al giorno precedente.