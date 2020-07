Trump: "Italia e altri Paesi europei hanno bisogno di ventilatori"

(Afp)

"L'Italia, la Spagna hanno disperato bisogno di ventilatori". Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa alla Casa Bianca, sottolineando che anche la Francia, la Germania, il Messico hanno bisogno di ventilatori polmonari, affermando che gli Stati Uniti ne stanno producendo per il proprio bisogno e saranno in grado di inviarli in altri Paesi. "Molti Paesi non sono nella posizione" di produrre i ventilatori polmonari, ha detto ancora Trump, sottolineando che gli Stati Uniti hanno la "Ford, la General Motor" che li sta producendo. "In un momento non lontano aiuteremo gli altri Paesi", ha aggiunto.