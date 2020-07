Coronavirus, Brasile supera i mille morti

Foto Fotogramma

Superata la soglia dei mille morti in Brasile, il Paese sudamericano più colpito dalla pandemia di coronavirus. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Sanità di Brasilia, i decessi sono in totale 1.056 mentre i casi positivi confermati sono balzati a 19.638. Gli esperti prevedono che il picco della pandemia arriverà a fine aprile in questo paese da 210 milioni di persone. Giovedì, intanto, le autorità sanitarie di Rio de Janeiro hanno registrato i primi sei decessi causati dal coronavirus nelle favelas, dove densità di popolazione e condizioni malsane fanno temere che i contagi possano dilagare.