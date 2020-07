Fratello di Johnson accusa: "Curato male prima del ricovero"

(Afp)

Uno dei fratelli di Boris Johnson si è lamentato con la Cnn che il primo ministro britannico non sia stato ben curato nei 10 giorni in cui era a casa con il coronavirus, prima di venir ricoverato. "Da quanto ho saputo, non ero lì, nessuno ha chiesto ad un dottore di mettersi la mascherina e visitarlo fisicamente in tutti quel tempo, più di 10 giorni", ha detto Max Johnson. "Era risultato positivo, dunque si sapeva cosa aveva. Mi viene alla mente la parola caos - ha aggiunto il più giovane dei fratelli Johnson - a che serve avere guardie del corpo, se non puoi avere nemmeno un dottore? Un primo ministro dovrebbe essere meglio protetto". Max Johnson si è poi detto "immensamente sollevato" per il miglioramento del fratello, ora uscito dalla terapia intensiva, aggiungendo di sperare che avrà tempo di riprendersi pienamente.

Le condizioni di Boris Johnson continuano a migliorare ma il premier britannico rimane in ricoverato in ospedale. Una portavoce di Downing Street ha citato "progressi molto positivi" della salute del premier che domenica scorsa era stato ammesso al St. Thomas Hospital in seguito a un aggravamento dei sintomi dopo essersi ammalato di Covid-19. "Il premier continua a fare progressi molto positivi", ha dichiarato la portavoce.