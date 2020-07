Coronavirus, in Gb 917 morti in un giorno

(Afp)

In Gran Bretagna, in un giorno, sono morte 917 persone contagiate da Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Sanità citando gli ultimi dati disponibili. Il numero complessivo dei decessi per il coronavirus dall'inizio dell'epidemia è di 9.875 persone. I casi complessivi di Covid-19 in Gran Bretagna sono, secondo i dati della Johns Hopkins University, 74.608. Il ministro della Sanità Matt Hancock ha spiegato, in un'intervista oggi alla Bbc, che è ancora troppo presto per poter dire quando ci sarà il picco dei contagi.