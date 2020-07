Coronavirus, 46 nuovi casi in Cina: 42 sono importati

Afp

La Cina registra 46 nuovi casi di coronavirus, 42 dei quali 'importati', e altre tre vittime nella provincia di Hubei a causa della pandemia. Tre dei quattro casi di trasmissione locale si registrano nella provincia di Guangdong e uno in quella di Heilongjiang. Il bilancio ufficiale della Repubblica Popolare parla di 3.339 morti con coronavirus e di 81.953 casi di Covid-19, con 1.183 casi 'importati'. Nel gigante asiatico, primo Paese a fare i conti con l'emergenza coronavirus, sono 77.525 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione. Secondo la Commissione sanitaria nazionale sono 1.092 i soggetti asintomatici.

Sono scesi intanto sotto ai 100 i pazienti in condizioni gravi o critiche ricoverati nella provincia di Hubei. Lo hanno riferito le autorità sanitarie cinesi, secondo le quali dei 320 pazienti ancora ricoverati, 51 sono ancora in condizioni gravi e 44 in condizioni critiche. Ieri, intanto, sono stati dimessi altri 28 pazienti. Nella provincia oggi non sono stati annunciati nuovi contagi.