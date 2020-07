(Afp)

E' salito a 2.643 il numero delle persone che sono morte dopo aver contratto il coronavirus in Olanda, 132 nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto le autorità sanitarie olandesi, spiegando che 1.316 persone in più sono risultate positive da ieri, portando così a 24.413 il totale dei contagiati. Tra questi oltre mille sono ricoverati in terapia intensiva.