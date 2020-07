Coronavirus, superati mille casi a Hong Kong

(Afp)

Sono oltre mille i positivi al Covid-19, confermati a Hong Kong, ma la curva dei contagi è in discesa come dimostrano i soli 11 nuovi casi annunciati oggi dal Center for Health Protection, il numero più basso mai registrato nelle ultime settimane. Solo in un caso il contagio è stato trasmesso localmente, mentre i restanti sono casi 'importati' ovvero di viaggiatori che hanno incubato il virus all'estero. La scorsa settimana, a seguito di un'ondata di nuove infezioni tra gli studenti di ritorno dall'Europa e dagli Stati Uniti, le autorità di Hong Kong hanno ordinato tamponi obbligatori per tutti i residenti che tornano in patria. Chuang Shuk-kwan del Center for Health Protection ha consigliato agli abitanti di "rimanere vigili", affermando che il calo dei contagi non è ancora consolidato.