Coronavirus, vaccino a settembre? Possibile per scienziati Gb

Gli scienziati dell'università di Oxford lavorano ad un vaccino per il coronavirus e un componente del team, la professoressa Sarah Gilbert, è "ottimista all'80%" sull'esito positivo dell'iter. "Credo ci sia un'elevata possibilità che funzioni, basandoci su altre cose che abbiamo fatto con questo tipo di vaccino", dice al Times. Nell'articolo, si fa riferimento all'ipotesi che il vaccino sia pronto per settembre. "Settimana dopo settimana abbiamo più dati da esaminare. Direi l'80%, secondo il mio parere", dice esprimendosi sulle possibilità di arrivare al traguardo. Completare la missione per l'autunno può diventare possibile "se tutto procede alla perfezione". "Nessuno però -avverte- può promettere che funzionerà".