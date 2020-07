Regina Elisabetta: "Non ci faremo sopraffare dal virus"

(Afp)

"Non ci faremo sopraffare dal virus". In un audio messaggio per la Pasqua, diffuso su Twitter, la Regina Elisabetta II ha voluto rincuorare i sudditi, ricordando che "la luce e la vita sono più forti" e auspicando che la "speranza di Pasqua ci sia di guida".

"Questa Pasqua sarà diversa per molti di noi, ma rimanere separati servirà a salvare gli altri. Ma la Pasqua non è cancellata, anzi la Pasqua ci serve più che mai. La scoperta di Cristo risorto nel giorno di Pasqua diede ai suoi seguaci nuovi scopi e speranza e ciò ci può rincuorare", ha detto la Regina, che è anche capo della Chiesa d'Inghilterra. "Sappiamo - ha continuato - che non ci faremo sopraffare dal virus. Per quanto buia possa essere la morte, specie per quanti soffrono il lutto, la luce e la vita sono più grandi. Possa la viva fiamma della speranza di Pasqua essere una guida sicura mentre affrontiamo il futuro".

Il messaggio audio, in cui la regina ricorda che "molte sono le religioni con festività che celebrano la luce sul buio", arriva dopo il raro discorso della settimana scorsa alla nazione. E' la prima volta che la regina registra un messaggio per Pasqua. A quanto riferiscono i media, ha deciso di diffonderlo alla vigilia per non oscurare quello dei leader religiosi il giorno della festa.