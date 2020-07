Coronavirus, Cuomo: "Altri 758 morti a New York, terribile"

Foto AFP

Sono 758 le persone morte nello stato di New York per il coronavirus nelle ultime 24 ore. E' stato il governatore Andrew Cuomo a dare questo "terribile" aggiornamento nel suo briefing quotidiano, precisando che sono ormai 9385 le vittime dell'epidemia nello stato da lui governato. "Questo è un numero che desidero veder scendere dal primo momento che apro gli occhi al mattino", ha aggiunto sottolineando che questi non sono numeri, ma persone, vite perse per famiglie alle quali ha rivolto i suoi "pensieri e preghiere".