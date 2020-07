Coronavirus, Turchia: Erdogan respinge dimissioni ministro Interno

Foto Fotogramma

Ha presentato le sue dimissioni il ministro dell'Interno turco Suleyman Solyu dopo essere stato al centro delle polemiche per l'annuncio del coprifuoco nel weekend che ha colto di sorpresa milioni di persone. Solyu, in un tweet, si è assunto la responsabilità della decisione. Il coprifuoco è stato annunciato due ore prima che entrasse in vigore scatenando un'ondata di panico che ha portato a un vero e proprio assalto ai supermercati.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha però respinto le dimissioni del ministro, che rimane quindi al suo posto.