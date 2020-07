Coronavirus, Von der Leyen: "Agire se in Ungheria superati limiti misure"

(Afp)

L'Unione Europea è pronta ad agire nei confronti dell'Ungheria "se le restrizioni vanno oltre quanto sia permesso". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista a Bild am Sonntag parlando delle controverse misure approvate dal Parlamento ungherese che danno al governo del primo ministro Viktor Orban pieni poteri per affrontare l'emergenza coronavirus.

Von der Leyen ha detto che varare delle misure di emergenza per combattere il virus è accettabile ma queste, ha aggiunto, "devono essere proporzionate, limitate nel tempo e democraticamente controllate".