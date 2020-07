"Coronavirus minaccia per milioni di bambini nel mondo"

(Foto Unucef)

La pandemia di coronavirus mette in pericolo l'assistenza di base dei bambini più poveri del mondo nei paesi in via di sviluppo e nelle aree di crisi. Lo afferma l'Unicef. "La pandemia è una minaccia esistenziale per milioni di bambini", ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca Dpa il direttore generale dell'Unicef Germania Christian Schneider, spiegando che "solo attraverso un'azione coordinata a livello internazionale possiamo impedire che la crisi sanitaria mondiale diventi una catastrofe globale per i bambini".

Di particolare preoccupazione per l'Unicef è la diffusione del virus nei campi di rifugiati sovraffollati in Grecia e Siria. "Molti bambini sono già affetti da malnutrizione e da altre criticità preesistenti e per questo hanno poche difese immunitarie per contrastare i nuovi pericoli" del coronavirus, ha detto Schneider. E lo stesso vale per i bambini dei paesi della zona del Sahel e dell'Africa meridionale. Quasi il 40% degli africani non ha l'opportunità di lavarsi le mani con acqua e sapone a casa, che è la maniera più semplice per limitare la diffusione del virus. Per quanto riguarda l'Asia, l'Unicef definisce "particolarmente preoccupante" il crescente numero di infezioni in Bangladesh.

L'Unicef fa appello a governi, aziende e donatori privati ​​affinché facciano tutto il possibile per garantire la protezione e l'assistenza dei bambini vulnerabili. "Oltre alle devastanti conseguenze sulla salute, i Paesi più poveri sono minacciati da una conflagrazione sociale ed economica che aggraverà la situazione dei bambini", conclude Schneider.