Guariti dopo 1 giorno senza sintomi? Lopalco e Burioni bocciano Olanda

(Afp)

Guariti dopo un giorno senza sintomi? "Mi sembra un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare". Lo scrive l'epidemiologo Pierluigi Lopalco commentando su twitter le risposte alle domande ricorrenti (Faq) sul Coronavirus pubblicate sul sito ufficiale del governo dei Paesi Bassi. In particolare, Lopalco si riferisce alla risposta destinata alla domanda: "Penso di avere il Coronavirus. Cosa devo fare?". Dopo avere fornito le informazioni sui sintomi e le indicazioni su cosa fare (rimanere a casa, evitare contatti, chiamare il medico solo se i sintomi peggiorano e si ha bisogno di assistenza), nelle Faq del governo olandese si legge: "Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, ti sei ripreso. Non puoi più infettare gli altri".

Le linee guida del governo olandese sono bocciate anche da Roberto Burioni, che retwitta il giudizio del collega e aggiunge un commento: "L'erba del vicino non è sempre più verde".