Coronavirus, allarme di Guterres: "Pericolosa epidemia disinformazione"

(Xinhaua)

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato l'allarme per la "pericolosa epidemia di disinformazione" legata all'emergenza coronavirus. Mentre il mondo è alle prese con la pandemia di Covid-19, "la crisi più difficile che abbiamo affrontato dopo la seconda guerra mondiale, stiamo assistendo anche a un'altra epidemia, una pericolosa epidemia di disinformazione", ha dichiarato Guterres in un video messaggio.

"In tutto il mondo le persone hanno paura. Vogliono sapere cosa fare e a chi rivolgersi per un consiglio", ha proseguito il segretario generale sottolineando che "questo è un momento per la scienza e la solidarietà. Eppure l'infodemia si sta diffondendo a livello globale".

Secondo Guterres, la comunità internazionale dovrebbe vigilare sui consigli dannosi per la salute e sulle bufale che stanno "proliferando" soprattutto su internet, sempre più "infettato" da "teorie cospiratorie che stigmatizzano e diffamano gruppi e persone".