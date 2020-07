Coronavirus, Fauci: "Trump non ha intenzione di licenziarmi"

(Afp)

Anthony Fauci "chiarisce" le sue dichiarazioni alla Cnn riguardo al fatto che si sarebbero "ovviamente" salvare più vite se si fossero adottate prima le misure di distanziamento sociale. E, nella conferenza stampa alla Casa Bianca della notte scorsa, ha affermato di aver "scelto male le parole" parlando di "resistenze" da parte dell'amministrazione Trump alle prime raccomandazioni degli esperti.

"Chiaramente come succede molte volte, vi sono state interpretazioni di quella risposta ad una domanda ipotetica e quindi ho pensato che sarebbe stato giusto da parte mia chiarire", ha detto l'immunologo spiegando che la sua risposta è stata "interpretata in un modo che vi fosse in qualche modo una colpa", sottolineando che il presidente Trump "ha dato ascolto" alle raccomandazioni.

In una successiva intervista, il direttore del National institute of allergy and infectious diseases, ha poi risposto ad una domanda riguardo all'hashtag #FireFauci, licenziare Fauci, che ieri è stato ritwittato anche da Trump. "Dipende da cosa intendente, io sono nella task force al suo servizio e può rimuovermi - ha detto lo scienziato riferendosi alla task force della Casa Bianca contro il coronavirus - oggi ho trascorso del tempo con lui e non ha intenzione di farlo".