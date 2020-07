Coronavirus, in Russia oltre 20mila contagi: record di casi in un giorno

(Afp)

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Russia, dove viene superata la soglia del 20.000 contagi. I nuovi dati riportati dall'agenzia Tass parlano infatti di 2.774 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, un preoccupante record per il Paese, per un totale di 21.102.

I dati ufficiali parlano anche di 170 morti, con 22 decessi registrati nelle ultime 24 ore, e di un totale di 1.694 pazienti guariti. Le autorità segnalano come nelle ultime 24 ore siano 224 le persone dimesse dagli ospedali.