Coronavirus, in Spagna più di 18.000 morti e 170.000 contagi

(Afp)

Torna a salire il numero dei morti con coronavirus in Spagna. I dati diffusi dal ministero della Sanità di Madrid e riportati da El Mundo ed El Pais parlano di 567 decessi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 517 confermati ieri. Il bilancio complessivo delle vittime sale così a 18.056 morti. I casi confermati sono 172.541, 3.045 dei quali nelle ultime 24 ore. In Spagna, secondo Paese a livello globale per numero di contagi, sono 67.504 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

Secondo quanto ha reso noto Fernando Simón, il responsabile del Centro spagnolo per il coordinamento delle emergenze sanitarie che era risultato positivo ai test per il coronavirus e che è tornato oggi per la prima volta al suo posto in conferenza stampa, sono 26.672 i casi di Covid-19 tra gli operatori sanitari dall'inizio dell'emergenza.

Simón ha precisato che "una grandissima parte" degli operatori sanitari che hanno contratto l'infezione sono già tornati al lavoro - ma non ci sono numeri precisi - e che in generale il livello di gravità dei casi è inferiore in rapporto al resto della popolazione. "Ci sono vari fattori che possono spiegare questo dato - ha detto - L'età media degli operatori sanitari è più bassa (rispetto alla popolazione) e forse che si è potuta fare una diagnosi precoce". Il giornale El Pais scrive di una "ventina" di operatori sanitari morti dall'inizio dell'emergenza.