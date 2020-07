Coronavirus, Trump: "Decido io quando riaprire l'economia"

(Afp)

E' quasi pronto il piano per far ripartire l'economia americana, costretta a una sospensione per l'emergenza coronavirus. Parola del presidente americano Donald Trump, che ha insistito sul fatto che sarà lui a decidere come e quando riaprire l'economia, pur consultandosi con i vari stati. ''Non possono fare nulla senza l'approvazione del presidente degli Stati Uniti'', ha detto Trump rispondendo a una domanda su chi, tra lui e gli stati, decideranno la riapertura delle attività economiche. ''Detto questo, lavoreremo con i vari stati'', ha aggiunto.

Nove stati statunitensi hanno dichiarato ieri di aver iniziato a pianificare una lenta riapertura delle loro economie e la revoca delle indicazioni a restare a casa. ''Il distanziamento sociale'' sta funzionando, ha sottolineato Trump che poi ha ripetuto più volte: "Quando qualcuno è presidente degli Stati Uniti la sua autorità è totale, e sarà così, è totale e questo i governatori lo sanno".

Di fronte alla replica di una giornalista che gli faceva notare che "non è vero" che negli Stati Uniti il presidente abbia l'autorità totale da lui rivendicata, Trump, visibilmente irritato, prima ha detto di "aver ascoltato a sufficienza" critiche e poi affermato che "i governatori hanno bisogno di noi in un modo o in un altro perché alla fine tutto pertiene al governo federale". Quindi Trump ha affermato che sarà lui a decidere quanto le misure di distanziamento sociale saranno revocate, sostenendo di avere l'autorità legale di "annullare" decisioni di diverso indirizzo da parte di governatori.

A Trump è arrivata immediatamente la risposta del governatore di New York, Andrew Cuomo, che, ha affermato che quello che sostiene il presidente non è vero, come hanno anche ribadito diversi costituzionalisti americani. "Non ho la minima idea perché abbia detto una cosa del genere - ha detto il democratico in un'intervista alla Msnbc - la costituzione dice che non abbiamo un re, dire di avere l'autorità totale sul Paese perché 'io sono il presidente', è assolutismo, è essere un re". Cuomo inoltre ha affermato che non esiterà ad avviare azioni legale se il presidente intraprenderà azioni che mettano a rischio la vita di cittadini dello stato di New York.