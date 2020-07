Nordcorea, Pyongyang lancia serie di missili a corto raggio

(AFP)

La Corea del Nord ha lanciato una serie di missili a corto raggio durante un'operazione dalla costa orientale e si ritiene si tratti di missili antinave. Lo denuncia il Joint Chiefs of Staff (Jcs) della Corea del Sud, secondo quanto riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap.

Secondo la Yonhap, le operazioni - andate avanti per circa 40 minuti - sono avvenute dalla costa orientale, nei pressi della località di Munchon, e i vettori sono caduti in mare sono aver percorso una distanza di circa 150 km. Il Jcs fa sapere che sta "monitorando con attenzione la situazione per la possibilità di altri lanci".

Domani la Corea del Nord ricorda l'anniversario della nascita di Kim Il-sung, il "presidente eterno" e nonno di Kim Jong-un.