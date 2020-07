Usa, raffica di tornado nel sud: almeno 32 morti

(Fotogramma)

Sono almeno 32 le persone che hanno perso la vita a causa di una serie di tornado e di violenti temporali che dalla notte, e fino a questa mattina, si sono abbattuti sugli Stati Uniti meridionali, danneggiando centinaia di abitazioni e causando una serie di black out elettrici. Almeno 11 sono le persone che hanno perso la vita in sei contee del Mississippi, altre nove nel Sud Carolina, otto in Georgia, due nel Tennessee, una in Nord Carolina e nell'Arkansas, come hanno riferito fonti ufficiali.

Centinaia gli alberi abbattuti e, come mostrano i media locali, una casa è stata sollevata dalle sue fondamenta in Georgia e trasportata per strada. Nel Mississippi si parla di circa 200 abitazioni danneggiate e oltre 72mila persone rimaste senza elettricità. Il National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) ha parlato di ''evento eccezionalmente raro'', mentre il Servizio meteo ha parlato di possibili temporali oggi.