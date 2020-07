Bill Gates: "Taglio fondi a Oms? Decisione pericolosa"

(Fotogramma/Ipa)

"Sospendere i fondi per l'Organizzazione mondiale della sanità durante una crisi sanitaria mondiale è pericoloso proprio come sembra". Parola di Bill Gates, che in un tweet commenta l'annuncio di Donald Trump. "Il loro lavoro sta rallentando la diffusione della Covid-19 e se questo lavoro viene fermato nessuna altra organizzazione potrà sostituirli - scrive Bill Gates -. Il mondo ha bisogno dell'Oms come non mai".