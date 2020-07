(Afp)

In Belgio si sono registrati 2.454 nuove infezioni da coronavirus e 283 morti nelle ultime 24 ore. Il dato reso noto dalle autorità risente del maggior numero di tamponi effettuati, soprattutto nelle case di riposo. In totale il paese ha raggiunto 33.573 morti e 4440 decessi per il covid-19.