Coronavirus, in Francia altri 1438 morti

Foto Fotogramma

E' salito a 17.167 il numero dei morti in Francia a causa del coronavirus, dopo che nelle ultime 24 ore è stata raggiunta la cifra record di 1.438 decessi, mentre i casi sono saliti a 106.206, 2.633 in più di ieri. Lo ha reso noto il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, secondo cui per il settimo giorno consecutivo è calato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-273).