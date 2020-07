Coronavirus, in Germania più di 3.200 morti

(Foto Afp)

Sono almeno 127.584 le persone contagiate dal Covid-19 in Germania, dove in 3.254 hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institut, mentre secondo la Johns Hopkins University i contagi in Germania sono più numerosi, 132.210.

Nelle ultime 24 ore, il Robert Koch Institut riporta 2.486 nuovi casi e 285 morti in Germania. La regione della Baviera è quella più colpita, con 34.294 contagi e 954 morti. A Berlino i casi positivi confermati sono 4.722 e 62 i morti.

Il governo federale tedesco proporrà ai 16 lander di mantenere le misure di distanziamento sociale in vigore fino al prossimo 3 maggio. L'idea, secondo quanto ha appreso la Dpa, è stata avanzata durante la conference call che oggi l'ufficio della cancelliera Angela Merkel ha avuto con i leader dei 16 stati federali. Il documento con le nuove raccomandazioni dovrà essere approvato nella riunione del governo prevista più tardi.